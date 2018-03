Marquinhos se reÃºne hoje com Temer para assinar adesÃ£o do "Internet para Todos'

Tecnologia Marquinhos se reúne hoje com Temer para assinar adesão do "Internet para Todos' 'O evento deve acontecer nesta segunda-feira as 14 horas'

Por: Tero Queiroz 12/03/2018 às 10:29 Comentar Compartilhar

Foto: Tero Queiroz Marquinhos Trad (PSD), então prefeito de Campo Grande, vai à Brasília nesta segunda-feira (dia 12), para participar de evento com o presidente da República, Michel Temer (MDB), e o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Em agenda, o evento deve acontecer hoje, segunda-feira as 14 horas ( horas MS). Na ocasião, será assinado o termo de adesão da prefeitura de Campo Grande ao programa Internet para Todos. Segundo a municipalidade, o programa federal tem o objetivo de levar conexão às localidades que ainda não têm acesso à banda larga. O termo de adesão vai definir a infraestrutura básica e as condições para a participação de cada município Ainda segundo a prefeitura, será responsabilidade das prefeituras indicar as localidades a receberem antenas para a distribuição do sinal de internet. A Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, divulgou que, até o dia 7 de março, 2.053 cidades estavam aptas à assinar o termo de adesão. O programa Além de garantir a segurança da área, o município vai custear as despesas de energia elétrica que esses equipamentos consumirem. Os municípios beneficiados nesta primeira fase começarão a receber as antenas em maio, e a expectativa é que sejam instaladas 200 antenas por dia. O programa pretende levar banda larga para escolas, hospitais e localidades sem conectividade de todas as regiões do País a partir do chamado SGDV (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas).