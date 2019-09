Marquinhos tem 86% de aprovaÃ§Ã£o dos campo-grandenses, revela pesquisa

IPEMS Marquinhos tem 86% de aprovação dos campo-grandenses, revela pesquisa O prefeito da Capital sul-mato-grossense aparece bem avaliado em vários pontos da pesquisa

Marquinhos Trad e sua equipe Foto: Tero Queiroz

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trab (PSD), tem aprovação de 86% da população à administração municipal até agora. O levantamento foi divulgado hoje (16), por meio de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems). Novas obras e retomadas destas elevaram a aprovação do gestor frente aos campo-grandenses.

O índice está dividido entre populares, 5,88% deles considerando ‘ótima’ e outros 86,12% considerando ‘boa’, somando cerca de 52,76% satisfeitos e outros 33,36% consideram a administração regular. Apenas 11,12% avaliam a gestão de Marquinhos Trad, ‘ruim’ ou ‘péssima’. 2,76% disseram desaprovar as atuações municipal.

40,88% disseram ser a favor de Marquinhos Trad, ante as suas realizações: “Faz muitas coisas”, “melhoras”, “obras” e “mostra trabalho”, figuraram entre as respostas mais semelhantes ao senso.

Ainda conforme o Ipems, os entrevistas, cerca de 23,69% deles, disseram que Marquinhos “poderá fazer mais”, resposta mais citada em entrevistados na região central da Capital. 11,73% acredita que o prefeito é “capacitado”, “preparado” ou “sabe administrar”.

Entre as respostas aparecem ainda, que 2,3% acham que Marquinhos cumpriu promessas de campanha, além de 1,8% acreditarem que o prefeito organizou a cidade, e cerca de 0,63% citaram a revitalização do Centro como parte das ações. 9,36% dos entrevistados disseram não saber ou não querer responder esse ponto.

CRESCE BOA AVALIAÇÃO ENTRE O PÚBLICO FEMININO

Marquinhos aprece com aprovação de 85,8% do público feminino, sendo que 53,21% o consideram “ótimo” ou “bom” administrador e 32,59% aprova ou acha regular.

As que acreditam que Marquinhos faz gestão “regular ou desaprovam” somam 2,3%. As pessoas com mais idade aparecem como principais motores dessa aprovação, sendo que 92,38 de pessoas acima de 70 anos aprovam a administração, enquanto 60,01% de pessoas de 25 a 34 consideram “ótima/boa”. Todos os índices de desaprovação somados alcançam 11,26% de entrevistados.

Jovens de 16 a 24, 89,61 deles aprovam a gestão, de 35 a 44 anos 83,11 e de 45 a55 anos 83,27% aprovam.

Marquinhos teve avaliação positiva entre 88,77% dos eleitores com renda familiar de até R$ 1.874; de 87,92% no grupo que ganha entre R$ 1.875 e R$ 2.811 por mês; de 83,34% para quem ganha de R$ 2.812 a R$ 4.685; e de 67,75% acima dessa renda.

O Ipems ouviu 400 eleitores campo-grandenses acima de 16 anos entre os dias 10 e 13 de setembro nas sete regiões urbanas de Campo Grande. A margem de erro da pesquisa é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%.