'ELEFANTE BRANCO' Marquinhos Trad entregará Centro Cultural prometido pelo irmão há 13 anos Prefeito de Campo Grande disse ter conseguido recursos para finalizar obra que é usada como depósito

Parada há cinco anos, obra é promessa política de 13 anos Foto: Tero Queiroz

Há quase 13 anos atrás, dia 25 de outubro de 2007, uma reportagem destaque no jornal O Estado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazia o título: “Prefeito Nelson Trad Filho promete Centro Cultural; 1% para a cultura não sai em 2008”, fato é que hoje, segunda-feira (29) de julho de 2019, o empreendimento gigantesco, iniciado para ser rodoviária e posteriormente anunciado como futuro espaço de cultura em Campo Grande, é na verdade um depósito de materiais para o Reviva Campo Grande, agora sob a gestão do irmão de Nelson, Marquinhos Trad (PSD). No entanto, em entrevista ao MS Notícias, Marquinhos Trad, revelou ter conseguido recursos para finalizar a obra.

À época, a reportagem do O Estado, trazia previsão do descaso público com o empreendimento milionário, a falha de Nelson ao tentar captar os ‘1% à cultura’, o que daria naquele ano, o equivalente a R$ 6 milhões. “Eu não vou conseguir chegar no 1% no orçamento deste ano. Não posso também estipular uma cifra porque pode frustrar depois as pessoas. Mas vamos avançar no orçamento da cultura”, anunciou na época Nelsinho Trad.

Em contraponto a notícia negativa, Nelsinho disse nesta mesma reunião com a classe, que transformaria a obra anteriormente pensada para ser o Terminal Rodoviário de Campo Grande, que fica na esquina da Rua Plutão com a Avenida Ernesto Geisel, em um grande Centro Cultural. “A surpresa foi geral”, trazia o texto do O Estado.

‘O espaço da nova rodoviária poderia ter dois destinos. Ou a demolição ou isso que propomos ao BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento], que é a transformação do local em um grande Centro Cultural ‘, afirmou Nelsinho naquele ano.

O MS notícias entrevistou Marquinhos Trad, que disse que o Centro será terminado com recursos conseguidos por meio de sua gestão. “O Centro de Belas Artes é mais uma das dezenas de obras que serão retomadas pelo empenho da nossa equipe. Foram várias viagens a Brasília para garantir o financiamento de R$ 7 milhões que serão utilizados para retomar a obra, parada há mais de cinco anos. Isso evitará que o Ministério do Turismo reincida o convênio, exigindo a devolução de R$ 20 milhões. Só para refazer o que foi destruído por vandalismo e repor materiais furtados do prédio desde a interrupção da obra, será preciso aplicar, aproximadamente, R$ 4 milhões”, detalhou o prefeito.

Cobrado, o senador federal Nelsinho Trad (PTB), disse torcer pelo término da obra.

Essa, vitória de gestão de Marquinhos Trad, pode ser uma das últimas oportunidades para o espaço se tornar uma área cultural. Procurado pela reportagem, o agora senador Nelsinho Trad disse que a obra seria terminada se fosse por sua vontade. “As alternativas para utilizar aqueles espaço diferente das que foram idealizadas por nós, deve ser encabeçada pelo chefe do executivo... É um projeto e um lugar privilegiado na cidade que eu tenho toda a torcida e meu empenho para poder transformar aquilo em um grande Centro, de algum evento, à atividades de benefício à cultura, ou seja, apoio para que isso aconteça da parte nossa sempre terá”, disse Nelsinho, sem citar os investimentos que Marquinhos Trad, disse ter conseguido.

O projeto do novo Centro Cultural envolve uma negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a prefeitura de Campo Grande. Durante a apresentação o prefeito citou o valor da obra em aproximadamente R$ 9 milhões e que o total do valor do projeto envolvendo o BID seria de U$S 40 milhões, sendo 50% para o banco e 50% para a prefeitura, envolvendo projetos em várias áreas.

A OBRA

Futuro Centro Cultural é usado como depósito para o Reviva. Foto: Tero Queiroz.

O novo Centro Cultural terá 11 mil e 500 metros quadrados de área no local onde inicialmente o falecido arquiteto Rubens Gil de Camillo havia proposta a construção da nova rodoviária de Campo Grande. Haverá espaço para as artes plásticas, dança, música, uma escola de teatro, salas para oficinas, restaurante, área para convivência, exposições de artes plásticas, pinacoteca municipal, e alojamento para 100 pessoas pernoitarem com entrada independente, traz a proposta original da obra.

Conforme o documento, o local abrigará também os ensaios da Banda Municipal Ulisses Conceição, da Orquestra Sinfônica Municipal e de grupos de teatro e de dança. A entrada principal será pela Avenida Ernesto Geisel.

Um teatro multifuncional para 400 lugares será construído, com pé direito alto e fosso para músicos, o que possibilitaria, por exemplo, apresentação de dança com orquestra.

Marquinhos Trad disse ainda em entrevista, que as obras que estão sendo terminadas em sua gestão prepara a cidade para o futuro. “Estamos planejando a cidade pensando não apenas no agora, mas nas próximas décadas. São obras necessárias e que marcam o desenvolvimento de Campo Grande, como por exemplo, o Reviva Campo Grande e as obras de revitalização da Ernesto Geisel, no Rio Anhandui. São obras aguardadas há muitos anos e que não saíam do papel, como o asfalto em bairros antigos como Nova Lima e Anache”, lembrou.

O que pode ter causado essa paralisação de inúmeras obras na Capital, conforme Marquinhos, seria a briga política de muitos anos. “Recuperamos a credibilidade do Município, colocamos fim a uma guerra política que atrasou a nossa cidade e estamos superando um período de crise com muita criatividade e bons projetos”, ressaltou.

Os recursos conseguidos para finalização do Centro Cultural, como lembrou Marquinhos, faz parte de conversas, articulações que podem trazer inúmeros frutos à população. “Quando falta o recurso, encontramos o apoio nas parcerias, seja com Governo do Estado ou Governo Federal, ou na iniciativa privada, que tem apostado na gestão e investindo em parcerias que garantiram, por exemplo, a revitalização do Belmar Fidalgo. É uma gestão que tem como objetivo principal devolver ao cidadão o seu imposto e cumprir com os compromissos firmados no nosso plano de governo, que nos levou a vencer a eleição e administrar nossa cidade por quatro anos”, finalizou.