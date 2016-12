Cidade Marquinhos vai à Brasília para impedir suspensão de obras antienchentes

Por: Redação, com assessoria

Sensibilizado com os últimos casos de alagamentos em Campo Grande, o prefeito eleito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), foi à Brasília, nesta terça-feira (13), para garantir a continuidade de obras antienchentes no Córrego Anhanduí e para tentar emplacar novos projetos em outros 12 pontos de alagamentos de Campo Grande.

“As chuvas que caíram especialmente na última quinta-feira (8) fizeram com que o Rio Anhanduí transbordasse impedindo a circulação de veículos. Isso nos sensibilizou e nos motivou a ir em caráter de urgência para implorar ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, e a bancada federal de Mato Grosso do Sul a não suspensão da operação número 0351032-95, cujo objeto é o completo Anhanduí, Cabaça e Areias, assinado em 23 de agosto de 2011”, detalhou Marquinhos.

As obras no ponto estão paralisadas há alguns anos e totalizam cerca de R$ 73 milhões. “O ministro e o corpo técnico, formado pelos engenheiros Alceu e Vitor, darão um voto de confiança a nossa administração e vão atuar para Campo Grande não perder os recursos e seguir com a obra”, contou o prefeito eleito.

Porém, segundo Marquinhos, alguns prazos venceram e a Capital não terá mais os R$ 73 milhões. “Vamos conseguir em torno de R$ 50 milhões”, afirmou.

A obra consiste em ações de contenção das margens do Córrego Anhanduí para evitar alagamento. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e para seguir adiante é necessária nova licitação para contratar empresa responsável pela execução da obra.

Ainda em Brasília, Marquinhos aproveitou para conversar com o ministro sobre outros 12 pontos de alagamento em Campo Grande. “Vamos apresentar projetos para buscar mais recursos federais e acabar com esse drama que preocupa tanta gente”, finalizou o prefeito eleito.