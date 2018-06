'Centro de Belas Artes' Marquinhos visa destravar a finalização da obra que será a maior de sua gestão "Marquinhos tem ido constantemente a Brasília para destravar projetos que estão parados há vários anos"

Foto: Reprodução

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se reuniu na sexta-feira (1º) com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, e superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso, para falar sobre projetos importantes para Campo Grande.

Durante a reunião, o prefeito destacou a necessidade da liberação de um convênio para andamento da obra do Centro de Belas Artes e da construção dos centros poliesportivos do Parque do Sol e Noroeste, em um total de R$ 11 milhões.

"Dessas a primeira obra sem dúvidas é um dos grandes sonhos dos campo-grandenses a ser realizado, um espaço cuja a dimensão e importância educacional estão inegavelmente ligados. Trad não só aposta nas conclusão de uma obra, mas sim em um modo singelo de ser reconhecido pelos restos dos tempos como quem deu vida a algo tão magnifico em uma Capital com necessidade por espaços culturais", disse o ator Tero Queiroz.

“A reunião foi extremamente positiva. O ministro se comprometeu a conversar com o presidente da Caixa Econômica Federal já na próxima semana, para que possamos concluir estes projetos tão importantes para nossa Capital”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Desde que assumiu a Prefeitura de Campo Grande, Marquinhos tem ido constantemente a Brasília para destravar projetos que estão parados há vários anos. O prefeito e a equipe já estiveram em Brasília na semana passada justamente para prorrogar o convênio e evitar que Campo Grande tenha que devolver recurso do Belas Artes, visto que a obra ficou parada por vários anos.

Igor Matheus, estudante de jornalismo, radialista e ator em Campo Grande, fala sobre a atitude do prefeito em prol da finalização da obra, "Sem dúvidas é uma grande aposta de Maqruinhos, ter em seu nome a finalização daquele espaço, que abrigará toda a arte da Capital em um só lugar é magnifico, é mais que um simples desejo é um sonho de todo gestor, creio eu", conta Igor.

A expectativa é de que com o projeto em andamento a Prefeitura de Campo Grande feche parceria com empresas privadas, visando à conclusão desta obra, considerada pela gestão como de extrema importância para nossa Capital, visto que a Prefeitura já investiu muito recurso no prédio.

A reunião contou com a presença do secretário de Governo, Antônio Lacerda, do secretário de Obras, Rudi Fiorese, do diretor da Agência Municipal de Habitação, Enéas Carvalho, e da diretora de Projetos Especiais da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin.