Eleições 2018 Marun diz seguir orientação do MDB e anuncia apoio ao Juiz Odilon "Eu devo seguir a tendência do partido", afirmou o Ministro de Temer

Foto: Valdenir Rezende / Correio do Estado

O ministro-chefe da Casa Civil Carlos Marun anunciou durante evento em Sidrolândia, no último dia 18, apoio à candidatura do juiz Odilon de Oliveira ao Governo do Estado. A manifestação se deu durante solenidade de inauguração da nova unidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-060.

À imprensa ele falou sobre o cenário político no Estado e disse que seguirá a orientação do partido e votará em Odilon de Oliveira (PDT) no segundo turno.

"Eu devo seguir a tendência do partido. Fiz exatamente o que o partido fez, liberei os mais próximos a decidirem com sua consciência. Em termos de voto, se votar, votarei em conformidade com a determinação do MDB, no juiz Odilon", disse Marun, ressaltando que não votou no primeiro turno porque teve que passar o dia no Distrito Federal.

Marun segue também decisão de seu líder máximo, o ex-governador André Puccinelli, preso desde junho passado no Centro de Triagem de Campo Grande, na saída para Três Lagoas. Acusado de lavagem de dinheiro em processo que apura atos de corrupção, mesmo preso encarcerado Puccinelli vem influenciando na campanha do juiz Odilon.

Logo após o primeiro turno ele se reuniu na cadeia com o vereador, coordenador e filho do juiz aposentado, Odilon de Oliveira Júnior, com quem fechou acordo político para o segundo turno. A exemplo de Lula, Puccinelli coordena as ações de seu grupo político da cadeia.