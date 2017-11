Marun lidera em Brasília histórica agenda com prefeitos de Mato Grosso do Sul

Em busca de novos recursos visando a melhoria da qualidade de vida da população Sul-mato-grossense, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) recebeu em Brasília, nesta semana, 25 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Estado.

A pedido de Marun, vice-líder do PMDB na Câmara, o presidente Michel Temer abriu, pela segunda vez este ano, as portas do gabinete presidencial para que os representantes municipais pudessem abraçá-lo em sinal de solidariedade, agradecimento e apoio ao seu governo. “O presidente Temer está governando o País com muita seriedade, firmeza e responsabilidade. A economia está aquecida e se recuperando, os juros estão baixando e a expectativa é a melhor possível e o termômetro disso tudo vai estar nas vendas do comércio até o final do ano”.

Agenda com ministros

Novas moradias para Mato Grosso do Sul foi o tema que pautou a reunião com a caravana de prefeitos junto ao ministro das Cidades, Bruno Araújo. Segundo Marun, esse encontro, além de produtivo, foi muito importante para os municípios do Estado, ocasião em que os gestores municipais tiveram a oportunidade de solicitar pessoalmente ao ministro, recursos para a construção de novas moradias.

Em seguida, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 25 municípios foram recebidos, a convite de Marun, pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, onde discutiram junto aos técnicos do FNDE, a liberação de recursos para reformas nas escolas, construção de creches, novos ônibus escolares, além de verbas para a conclusão de obras inacabadas.

Para Marun, o encontro foi bastante positivo: “Temos uma parceria muito boa no Ministério da Educação e o ministro Mendonça Filho, não mediu esforços e se prontificou em atender esses pleitos o mais rápido possível”.

Já no Ministério do Desenvolvimento Social, a comitiva, liderada por Marun, foi muito bem recebida pelo ministro Osmar Terra. Em pauta, recursos para a construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que atendem famílias carentes e idosos e recursos para construção e reforma de Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), dedicado a auxiliar pessoas em situação de risco, como as vítimas de violência doméstica. Ao sair da audiência, o deputado Marun ressaltou a importância de serem recebidos pelo ministro Osmar, que garantiu que não medirá esforços para que os pedidos possam ser atendidos.

Investimentos para fortalecer a economia dos municípios do Mato Grosso do Sul pautaram a reunião dos prefeitos, coordenada por Marun, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Segundo Marun, o encontro fomentou a implementação de políticas para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

Encerrando a concorrida agenda na capital federal, liderada pelo deputado Marun, os dirigentes municipais, embalados pelo grande potencial turístico do Estado, foram ao ministro Marx Beltrão reforçar o pedido do repasse de verbas para incrementar o potencial turístico do Estado, aumentando a geração de emprego e renda nos municípios. “O ministro tem se mostrado um grande parceiro do nosso Estado, somente nos últimos meses, o Marx já nos visitou duas vezes e confirmou que fará uma nova visita a Bonito, ainda neste mês de novembro”, finalizou Marun.