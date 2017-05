Recuperação Mato Grosso do Sul dá claros sinais de recuperação diante da crise econômica Firmeza nas ações, uma reforma administrativa e a renovação dos incentivos ajudaram a colocar o Estado em primeiro lugar na geração de postos de trabalho

Foto: Chico Ribeiro

Mato Grosso do Sul é um dos primeiros Estado a dar sinais claros de recuperação diante da crise. A afirmação é do secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna, que participou na segunda-feira (24) acompanhando o governador Reinaldo Azambuja, da solenidade de abertura da Semana do Trabalhador, na sede da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), na Capital.

Segundo Ricardo Senna, com a recuperação dos postos de trabalho perdidos durante a crise, Mato Grosso do Sul começa a colher os bons resultados das políticas públicas implementadas desde o início de 2015 que implicaram, inclusive, em ajustes fiscais e importantes cortes. “Num primeiro momento elas foram consideradas medidas amargas, contudo, hoje, vemos que o resultado dessas ações é um Governo com as finanças equilibradas, podendo, diferente da maioria dos outros Estados, manter os salários dos servidores e o pagamento de fornecedores em dia e que nos possibilitam comemorar resultados positivos de crescimento de um modo geral”.

A recuperação que o secretário referiu-se foi destacada pelo governador ao falar dos números que levaram o Estado a ficar em primeiro lugar no País na geração de empregos se considerarmos os números alcançados de abril de 2016 a março de 2017. Foram gerados 1.063 novos postos de trabalho, neste período em Mato Grosso do Sul, o que deu ao Estado status de único a ter números positivos.

Segundo dados destacados pelo diretor presidente da Funtrab, Wilton Acosta, 5.065 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho no Estado no três primeiros meses de 2017, contra 3.800 do ano de 2015, uma evolução de 33%.

A renovação dos incentivos oferecidos pelo Estado, que o governador Reinaldo resumiu como sendo a troca de impostos por empregos, também foi apontada por Ricardo Senna como um dos elementos que devem assegurar que Mato Grosso do Sul mantenha os patamares alcançados, até agora, e que o colocam entre as primeiras posições na recuperação de postos de trabalho neste período de crise por que passa o País.A reforma administrativa realizada pelo Governo do Estado e que o colocou como a máquina administrativa mais enxuta do Brasil, resultado da redução do número de secretarias, superintendências e diretorias e de cargos de confiança, também foi apontada por Ricardo Senna como sendo medida essencial para garantir que Mato Grosso do Sul tenha o que comemorar neste momento em que o País atravessa uma crise das mais importantes e que envolvem, inclusive, a descrença das pessoas nos políticos. “Esse momento difícil que atravessamos serve para possamos diferenciar os bons dos maus gestores. O governador Reinaldo Azambuja tem tido firmeza na condução da máquina e o resultado é o equilíbrio das contas e um crescimento dos postos de serviços, ao contrário do que vemos sendo noticiado em relação aos outros Estados”, finalizou.

Semana do Trabalhador

Desde segunda-feira (24) até hoje 1º/05), a Funtrab realiza a “Semana do Trabalhador”, em homenagem ao Dia do Trabalhado, com palestras nos períodos matutino e vespertino com temas como: motivação, orientação profissional, empreendedorismo, além de atividades durante todo o dia, como exposição e mini cursos de artesanatos, apresentações culturais, orientações sobre currículos, entrevista de emprego, microcrédito e sorteio de brindes. Confira a programação do último dia da Semana do Trabalhador:

Dia 1° de maio (segunda-feira)

7h30 às 15h – Atendimento na Praça do Rádio, localizada entre a avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco

10h – Entrega de certificados dos cursos de qualificação profissional (Auxiliar Administrativo, Depilação, Desenvolvimento Social, Manicure e Pedicure) – Local: Casa de Qualificação –Rua 7 de setembro, 912.