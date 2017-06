Reino Unido May afirma que formará governo com apoio de partido da Irlanda do Norte

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira (9) que formará governo com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte, para liderar as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A informação é da Agência EFE.

May, foi nesta sexta-feira ao palácio de Buckingham, residência oficial da família real britânica, para pedir à rainha Elizabeth II permissão para formar governo, após as eleições.

A líder conservadora não conseguiu as 326 cadeiras necessárias para ter a maioria absoluta, depois de seu partido ter conquistado 318 assentos na Câmara dos Comuns, dos 650 que a compõem. O pró-britânico Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte conseguiu dez cadeiras na eleição e, com a coalizão, May garante a maioria. (Com EBC).