Eleições 2018 MDB deixa base do governo e passa a ser "100% André Puccinelli" “É uma uma questão de coerência, para que não haja nenhum tipo de fisiologismo”, apontou o Dr.Paulo Siufi

Foto: Reprodução/Silvio Ferreira

O líder do partido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), acaba de anunciar que a legenda está “desembarcando da base de apoio do governo do Estado”.

Segundo o líder emedebista: “O partido nunca se omitiu no apoio às ações importantes do governo Reinaldo Azambuja (PSDB), nem deixará de apoiar ações que sejam importantes para o estado, mas que, uma vez que o partido defenderá candidatura própria, do ex-governador André Pucinelli. “A partir de agora, o MDB é 100% André Puccinelli e senador Moka!”, destacou Rocha.

“É uma uma questão de coerência, para que não haja nenhum tipo de fisiologismo”, acrescentou outro emedebista, deputado Dr.Paulo Siufi.

Outro integrante do partido, deputado Márcio Fernandes destacou que “os sete parlamentares acatam a decisão da maioria de sair da base do governo para encampar o projeto de eleição de Puccinelli”.

Para o então deputado Renato Câmara, a decisão é uma ação política necessária, para que a partir de agora, a legenda discuta um programa de governo a ser apresentado durante a campanha deste ano”.

Antonieta Amorim destacou “a dignidade com a qual a liderança da bancada do partido se portou durante o período de permanência na base do governo, que agora deixa com o objetivo de levar adiante a candidatura do ex-governador”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Júnior Mochi, fez um balanço do apoio do MDB ao governo Reinaldo Azambuja, que incluiu o apoio à eleição do tucano nas últimas eleições. “O desejo do governador em disputar é legítimo, assim como é legítimo que agora, o MDB siga um novo projeto político. As decisões continuarâo sendo tomadas em bloco, não sob o caráter político, mas pelo interesse de MS. Não tínhamos outra possibilidade, outra decisão a ser tomada, senão essa que foi anunciada”, declarou Mochi.

O líder do governo na ALMS, deputado Prof.Rinaldo (PSDB), agradeceu o apoio do MDB ao governo estadual durante os últimos três anos e meio. E afirmou que tem convicção de que “não faltará o apoio do MDB para propostas importantes para o Estado, que o governo precise adotar”, concluiu.

Obstrução

Ao final dos pronunciamentos, os deputados emedebistas deixaram a sessão para falar à imprensa. Momento em que o deputado Paulo Corrêa questionou se “a primeira iniciativa de desembarque da base do governo já estaria sendo obstruir uma sessão em que há temas de suma importância a serem votados”.

A questão foi negada pelo líder do MDB, que com os demais parlamentares do partido, retornaram à sessão, antes de voltar a falar com a imprensa.