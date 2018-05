Eleições 2018 MDB faz evento na Capital e busca aliados para campanha DEM ainda não definiu se lançará candidatura ao governo ou fará coligação

O MDB vai realizar em Campo Grande o evento MS Maior e Melhor, dia 19 deste mês, e, em busca de aliados para a pré-campanha de André Puccinelli, a sigla convidou todos os partidos para comparecer à Associação Nipo Brasileira. Entre os partidos está o DEM, comandado pelo ex-prefeito de Dourados Murilo Zauith e que ainda não definiu como vai se posicionar nas eleições de outubro.

Segundo Puccinelli, o ato no dia 19 será como foram as demais reuniões do Fórum MS Maior e Melhor pelo interior do Estado. Os convidados vão receber um questionário para dizer o que esperam do próximo administrador de Mato Grosso do Sul e quais são seus anseios.

“Vamos trazer à Capital, perguntar para as pessoas se elas fossem o que fariam e oportunizar o conhecimento ou por método físico com questionário, ou por site, dizendo o que faria se fosse governador”, destacou o ex-administrador e pré-candidato ao Estado André Puccinelli.

Questionado sobre quais partidos foram convidados para estar no ato, André destacou que chamou todas as legendas de Mato Grosso do Sul. O MDB tem o apoio do PHS, PTC, Avante (que é ex-PTdoB) e PEM, segundo o pré-candidato.