Eleições 2018 MDB faz mistério sobre escolha de nome do vice de Puccinelli Nos bastidores, Murilo e Gressler são os mais cotados para compor a chapa

Foto: Bruno Henrique

Buscando mais uma vez ocupar o cargo de governador do Estado, o pré-candidato André Puccinelli (MDB) já teria definido quem será seu vice na chapa majoritária de sucessão estadual. O partido ainda não confirma o nome, mas nos bastidores as informações são de que o cargo está sendo disputado pelo ex-prefeito de Dourados Murilo Zauith (DEM) e pela professora Lori Gressler.

Ontem, o deputado estadual Paulo Siufi disse que, na convenção do partido, marcada para 21 de julho, haverá o lançamento de candidatos e a concretização de aliados para as eleições de 2018. “Já temos um hall de partidos e já decidimos quem será o vice dele [André Puccinelli]”, disse o deputado estadual, que está como um dos pré-candidatos à reeleição pela sigla.

Ao ser indagado sobre o nome do candidato a vice-governador do Estado, o deputado disse que será um ser humano e que “não vai adiantar nem o gênero sexual da pessoa”. Conforme a edição de ontem (5) do Correio do Estado, o presidente municipal do MDB Campo Grande, Ulisses Rocha, adiantou que o partido está esperando a resposta de Zauith e conta com ele para a sucessão estadual.