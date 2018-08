MDB lança Simone para o Governo com Harfouche de vice e Moka senador

A senadora Simone Tebet foi confirmada como candidata ao governo do Estado pelo MDB, “para honrar o partido e o nome do nosso líder André Puccinelli”, na convenção realizada esta manhã em Campo Grande. Procurador de Justiça Sergio Harfouche (PSC) será o candidato a vice-governador e o senador Waldemir Moka (MDB) completa a chapa de cargos majoritários como único candidato da coligação ao Senado.

Na convenção Moka destacou o papel de Simone como candidata preparada para os novos desafios e capaz de levar o partido à vitória nas eleições de outubro. Lembrou ainda que a forca do MDB está nas bases e na militância, além de contar também com a liderança do ex-governador André Puccinelli, também lembrado por Simone em seu pronunciamento.

O candidato a vice, Sérgio Harfouche, disse ao chegar à convenção do MDB que aceitou o convite para ser o seu vice de Simone, “porque nosso Estado não pode continuar a ser governador pelas forças que hoje o comandam”. Em seu pronunciamento destacou seu engajamento nessa campanha os compromissos que passa a compartilhar com ela de promover o bem-estar das pessoas e o progresso do Estado.

A candidata a governadora, em seu pronunciamento adiantou que seu programa de Governo será em boa parte o mesmo que seria de André pois os compromissos são os mesmos. Adiantou ainda o compromisso de fazer uma administração municipalista – “é nas cidades que estão os problemas” – e apoiar medidas que garantam mais emprego e segurança para as famílias.

Em seu pronunciamento, voltou a destacar o apoio de André Puccinelli e pediu apoio de todos os companheiros e aliados. Lembrando a sua condição de mulher de fé, não deixou de homenagear também seu pai o ex-senador Ramez Tebet, a quem citou como fonte de inspiração. Simone disse ainda acreditar desde já numa vitória eleitoral considerando os apoios que recebeu do conjunto de prefeitos do partido e aliados, do empenho da militância. “Vocês serão a partir de agora a minha voz por todo o Estado”, anunciou.

Entre militantes, filiados e simpatizantes, participaram da convenção cerca de 2,8 mil pessoas, com caravanas de praticamente todos os municípios do Estado. O MDB vai encabeçar uma coligação formada por sete partidos. Além dele, fazem parte da aliança o PSC, PR, PTC, PST, PHS e DC.