Eleições 2018 MDB muda data de convenção com aliados em MS "Nova data será decidida em consenso com os aliados"

Inicialmente marcada para o dia 21, a convenção estadual do MDB em Mato Grosso do Sul será adiada. A nova data será decidida em consenso com os aliados, a pedido da bancada estadual do partido. A ideia é que todas as siglas que irão compor a coligação realizem o ato juntas.

O requerimento foi encaminhado ao presidente regional do MDB em Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao governo do Estado, André Puccinelli, pouco antes do início da reunião ordinária da Executiva estadual.

Na justificativa do pedido, os parlamentares consideraram ser mais prático uma data comum, inclusive para efeito de registro das atas e da coligação, além do prazo maior para a definição das candidaturas.

A previsão é de que a nova data seja anunciada já na semana que vem, depois que o MDB concluir a consulta aos partidos aliados.