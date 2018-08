Eleições 2018 MDB ratifica nome de Mochi como o terceiro candidato da sigla

As reviravoltas para as eleições 2018, continuam na véspera de fechar em definitivo as chapas em registros nesta quarta-feira (15), para assim concorrer no pleito que vai as ruas a partir de quinta-feira (16). A maior surpresa deste ano, foi no mais expressivo partido de Mato Grosso do Sul, o MDB, que em poucos dias teve praticamente três candidatos e os perdeu. Agora, nesta terça-feira (14), a sigla decidiu seu novo candidato que será Junior Mochi, deputado estadual e presidente da AL-MS (Assembleia Legislativa de MS). A definição, apesar de ainda não ter sido anunciada oficialmente, se deu à pouco, após longa reunião entre lideranças do partido, durante esta tarde, e às vésperas do início da campanha eleitoral.

O medebista nato será candidato ao Governo do Estado, após os outros maiores nomes da sigla, desistiram, como no caso do ex-governador Andre Puccinelli, que foi teoricamente impedido, após ser preso pela Operação Lama Asfáltica, e esta detido a quase um mês no Centro de Triagem de Campo Grande. Após Andre, veio a senadora Simone Tebet, que ficou candidata por uns 15 dias e desistiu da disputa comunicando fato na noite do último domingo (12).

Mochi, que já foi por duas vezes prefeito de Coxim e está em segundo mandato na AL-MS, era o nome mais citado entre deputados desde o domingo (12), quando Simone Tebet desistiu da disputa. Ainda segundo o MDB, o candidato a vice-governador na chapa será uma mulher, mas as negociações continuam e o nome ainda não foi revelado.

A primeira opção nos planos do MDB para sonhado retorno ao Governo do Estado era o ex-governador e atual presidente estadual da legenda, André Puccinelli, que foi preso no último dia 20 de julho em razão da Operação Lama Asfáltica. Diante da situação, Simone ocupou o lugar de André a pedido pessoal da então maior liderança. No último domingo, no entanto, a senadora alegou motivos pessoais para desistir da disputa.

‘Curriculum’ de Mochi

Oswaldo Mochi Junior é advogado e está no 3º mandato como deputado estadual, pela segunda vez preside a Assembleia Legislativa. Foi eleito pela última vez, em 2014, com 35.297 votos.

Mochi deu início às atividades político-partidárias em Fátima do Sul, assumindo a presidência da Juventude do PMDB na cidade. Ainda em Fátima, trabalhou no Banco do Brasil e no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Após, houve uma mudança para o município de Coxim, onde Mochi não demorou muito e candidatou-se e foi eleito prefeito, por duas vezes consecutivas em 1996 e 2000. Durante o período em que esteve no Executivo foi diretor-tesoureiro da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Dois anos depois de ter deixado a prefeitura, Mochi foi eleito deputado estadual. No primeiro mandato Junior Mochi foi o deputado com mais leis aprovadas. Ao todo 47 projetos.