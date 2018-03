MDB recebe filiaÃ§Ã£o de Takimoto e AndrÃ© reafirma candidatura prÃ³pria

Eleições 2018 MDB recebe filiação de Takimoto e André reafirma candidatura própria

Foto: Rachid Waqued

O MDB recebeu a filiação do deputado estadual George Takimoto no encontro regional do programa MS Maior e Melhor de Dourados, na sexta-feira (23). Ele deixou o PDT e foi apresentado pelo presidente regional do partido, André Puccinelli, como pré-candidato a deputado federal. “O ingresso de Takimoto no nosso partido demonstra o apoio que nossa comitiva está recebendo por todo o Estado”, afirmou André referindo-se ao programa MS Maior e Melhor, lançado pelo MDB para reunir sugestões para o plano de Governo que será apresentado na eleição deste ano.

Takimoto, por sua vez, disse que decidiu ficar ao lado de André por representar o melhor caminho para a retomada do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e a volta de programas que melhorem efetivamente a vida das pessoas. “Faço isso por Dourados e pelo nosso Estado. Quero estar ao lado de quem trabalha e trabalha muito”, disse Takimoto, depois de assinar a ficha durante o encontro regional de Dourados.

Puccinelli lembrou que o partido, desde que decidiu ter candidato próprio ao Governo do Estado, passou a receber apoio e adesão em todas as regiões. “Recebemos lideranças desde o primeiro encontro, em Costa Rica, com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, passando por Corumbá, com o ex-deputado Paulo Duarte, empresários e trabalhadores que vieram em Nova Andradina, Naviraí e Três Lagoas, e agora, com o deputado Takimoto, em Dourados. Isso mostra que estamos no caminho certo”.

Andre reafirmou que a candidatura do MDB a governador “é um caminho sem volta, estamos buscando agora participação popular para o Plano de Governo e vamos, no tempo certo, buscar apoio para vencer a eleição”. Sobre alianças reafirmou que o partido está aberto a entendimentos e que não rejeita votos ou apoio. “Temos princípios e programa. Todos que quiserem nos apoiar serão bem vindos”, assegurou.