MDB reforÃ§a em Dourados prÃ©-candidatura ao governo

Eleições 2018 MDB reforça em Dourados pré-candidatura ao governo

Foto: Gizele Almeida

Lideranças do MDB em Mato Grosso do Sul reforçaram a pré-candidatura do ex-governador André Puccinelli na disputa do Executivo estadual nas eleições de outubro próximo. Durante o evento MS Maior e Melhor, realizado na noite desta sexta-feira (23) em Dourados, o nome de Puccinelli foi lembrado pelos seus dois mandatos.

Para o deputado estadual Renato Câmara, o partido terá candidatura própria no pleito de 2018 e espera o retorno da sigla ao poder.

“Estamos ouvindo a população em nossos encontros pelo Estado e todos têm saudade do nosso governo”, relatou.

Já o senador Waldemir Moka também lembrou dos dois mandatos de Puccinelli frente ao Estado e negou qualquer possibilidade de desistência dele na corrida eleitoral. “Dizem que lá na frente o André vai desistir. Quem fala isso tem medo de enfrenta-lo nas urnas”.

Por fim, o ex-governador reforçou a disputa no pleito. “Aceitei a incumbência que o meu partido me deu e sou pré-candidato” e aproveitou para “cutucar”. “Muitos dizem que teremos surpresa em junho, sim, lideraremos as pesquisas”.

O evento também oficializou a filiação de George Takimoto ao partido. O deputado estadual deixou o PDT e se junta ao MDB, onde deve disputar uma vaga na Câmara Federal.