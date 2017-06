Greve Médico que quer trabalhar tem apoio de Marquinhos e da população

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) abriu cadastramento para a inscrição de médicos interessados em trabalhar no sistema público de saúde municipal, prejudicado desde segunda-feira, 26, pela ausência dos profissionais que entraram em greve naquele dia reivindicando reajuste salarial de 27%. A decisão do prefeito foi drástica, mas revela-se de extrema necessidade e indiscutível importância, tendo em vista a vulnerabilidade de milhares de pessoas que dependem unicamente da rede pública para tratar de sua saúde e, não-raramente, garantir a própria vida.

O prefeito deixa bem claro que não é contra a mobilização dos médicos e concorda com a reivindicação da categoria por melhorias salariais. No entanto, esperava o bom-senso de pessoas esclarecidas e bem-informadas, conhecedoras dos problemas financeiros que afetaram as economias da municipalidade e deixaram diversos grupos do funcionalismo, em especial os de menor faixa salarial, com seus ganhos deteriorados.

Ainda assim, o prefeito ofereceu 6% de reforço salarial, recusados pelos médicos, que insistem nos 27% e mantêm a greve para pressionar o Executivo. “Não posso, além das demais razões, contemplar uma categoria que ganha melhor e deixar de lado o servidor de salário mais baixo, o que está de balde e vassoura na mão e cumpre regularmente a sua responsabilidade com o serviço público”, argumenta Marquinhos Trad.

Existem grandes diferenças de grau intelectual nas nomenclaturas e atribuições dadas ao funcionalismo, porém todos os servidores pagos pela Prefeitura são iguais e recebem do mesmo patrão, o contribuinte, que garante o caixa para pagar a folha. Uma paralisação dessa envergadura, no entanto, traz graves consequências sociais e financeiras à cidade.

Além da dificuldade para continuar pagando em dia e da injustiça na exclusão de outras categorias que precisam de reajuste, atender agora o nível de melhoria salarial exigido pelos médicos traz riscos de afronta à legislação, já que um reajuste de 27% criaria uma gordura de R$ 5 milhões no orçamento e faria estourar o limite de comprometimento da receita com despesa de pessoal, infração grave à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sem a presença dos médicos – tanto nos plantões como nas consultas de rotina -, todas as unidades de saúde do Município ficam engessadas, limitando-se basicamente a fazer os encaminhamentos de praxe. Há pessoas que precisam de cuidados específicos, especializados, com absoluta urgência, que só podem ser dispensados por profissionais qualificados.

Por isso Marquinhos resolveu recorrer a um expediente extraordinário, previsto no arco de suas atribuições, que é a contratação de médicos temporários. Eles terão a garantia de direitos básicos estabelecidos nas tabelas de vencimento e nas demais assistências das leis trabalhistas.