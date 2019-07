MATO GROSSO Menino de 13 anos bate no pai para salvar mãe de ser esfaqueada Acertou o pai com um capacete

Ontem, quarta-feira (3), um menino de apenas 13 anos bateu no próprio pai com um capacete para impedir que a mãe fosse agredida, em Cuiabá, no Mato Grosso. As informações são do jornal 'Extra'.

James Luiz de Araujo, de 43 anos, foi atingido pelo filho depois de entrar na casa e arrombar a porta do quarto da mulher com uma faca na mão.

A polícia foi chamada ao local por outros familiares e encontrou o homem no fundo da casa com o lábio e a testa inchados. Os agentes apreenderam com o homem uma faca "tipo de açougueiro" que teria sido utilizada na ocasião.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na base da Polícia Militar do bairro Santa Isabel. James foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.

Ainda segundo a publicação, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O caso foi registrado como desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, ameaça e dano.