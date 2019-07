VAZA JATO Mensagens mostram Moro e Dallagnol comentando caso 'Flávio e Queiroz' Deltan Dallagnol teve receio de pressão política contra a investigação por parte de Jair Bolsonaro

Foto: Reuters

O procurador e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Dentan Dallagnol, teria se manifestado à Sergio Moro, pelo Telegram, sobre a investigação que fechava o cerco para o senador do PSL, Flávio Bolsonaro, o filho do Presidente Jair Bolsonaro, cuja a franqueza já esclareceu que se puder, beneficia sim o filho.

Sob suspeita de crime financeiro, por movimentações financeiras consideradas atípicas suas e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A identificação das contas foi feita pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na mira do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. A defesa de Flávio Bolsonaro nega a existência de crime e afirma que houve a quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização prévia da Justiça.

Mas as mensagens reveladas neste domingo (21) site The Intercept Brasil, revela que procurador e ex-juiz já vinham comentando as possibilidades de a situação do filho atrapalhar a chegada de Bolsonaro ao planalto. O site afirma ter obtido o material de uma fonte anônima, incluindo mensagens privadas e de grupos da força-tarefa por meio do aplicativo Telegram.

Atualmente Moro é um dos cotados a ocupar indicações de alta patente judicial, através de seu carinho e amizade com Jair Bolsonaro, que apesar da devassa, não comenta os crimes que são ligados aos seus filhos.

Ainda conforme o The Intercept, as mensagens foram trocadas entre dezembro e janeiro de 2018.