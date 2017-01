ESCOLAS E CEINFS Merenda estará disponível três dias antes do início das aulas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia, na próxima segunda-feira (23.01), a distribuição dos produtos da merenda escolar. No total serão abastecidas 232 unidades, entre Centros de Educação Infantil (Ceinfs), escolas e entidades cadastradas. A expectativa é de que a entrega do material seja concluída no dia 3 de fevereiro, três dias antes do início das aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme) .

O trabalho está previsto para iniciar às 8 horas com veículos saindo da Superintendência de Abastecimento Alimentar (Suali). Para o transporte até as escolas e Ceinfs serão utilizados caminhões baú que integram a frota das secretarias.

Os produtos foram adquiridos com processos de licitações empenhados em 2016 e somam 115 toneladas, o que garante o abastecimento nos dois primeiros meses de aula.

Para atender as necessidades dos alunos que frequentam os ceinfs, escolas urbanas e rurais, rurais diferenciadas, escolas integrais urbanas, além das entidades, nos dois primeiros meses de aula a merenda será composta de 12 itens secos e carnes e 19 tipos de frutas, legumes e verduras. Entre os itens que irão compor a merenda estão: arroz, feijão, biscoitos, açúcar, carne moída, coxa e sobrecoxa de frango desossada, leite em pó e macarrão.

Para os meses seguintes, será ainda utilizado um saldo de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e novos processos de licitação já estão sendo preparados.

A Superintendência de Abastecimento Alimentar (Suali) também está agilizando o reparo de veículos que pertencem às secretarias para auxiliar no transporte destes mantimentos. A secretaria municipal de Educação, Ilza Mateus destaca que está sendo desenvolvido um sistema rigoroso de monitoramento para o controle dos estoques e abastecimento.