Eleições 2018 Mesmo após prisão de Lula, PT é preferido entre brasileiros, diz Datafolha "A maioria das menções aponta PT como favorito, diz pesquisa"

Pesquisa revela que mesmo após a prisão de Lula no dia 07 desse mês, ao ser condenado no caso do tríplex do Guarujá, pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, o brasileiro ainda tem o PT como partido favorito. De acordo com a pesquisa do Datafolha.

De acordo com a pesquisa realizada entre os dias 11 e 13 de abril, 20% dos entrevistados tem simpatia pelo partido. Em janeiro era 19%, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os demais partidos, registram índices de aprovação bem menores. Ocupando a segunda posição aparece no MDB, citado por apenas 4% dos entrevistados; na sequência aparece o PSDB com 3% da preferência, depois aprecem com apenas 1% cada, o PDT e o PSOL. As demais siglas existentes não pontuaram, de acordo com a pesquisa.

Ainda de acordo com a pesquisa o grupo que declarou não ter preferência partidária, somou na atual pesquisa 62%, em janeiro eram 64%. O PT segue como partido preferido entre brasileiros desde 1999, em 2013 a sigla alcançou seu melhor índice, sendo preferido por 29% dos entrevistados.

Após escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, a simpatia pelo partido teve uma grande queda. Durante o julgamento de impeachment de Dilma, o partido teve sua pior avaliação, sendo apoiado por apenas 9% dos entrevistados. Mas ainda assim se manteve à frente das siglas: MDB e PSDB que ocuparam na época o segundo lugar com apenas 4% das menções.

Na mesma época do julgamento de Dilma, a pesquisa do Datafolha revelou que cerca de 75% dos brasileiros não possuíam preferência por partido algum. Na época o patamar mais alto já registrado nos números de pesquisa do Datafolha.

Já em no ano de 2017 o PT voltou a crescer, reflexo do governo impopular de Michel Temer. Outra âmbito da pesquisa revela que o PT é mais preferido entre os eleitores de baixa renda, ficando com 26% de preferência, contra apenas 11% de preferência entre os mais ricos. A pesquisa aborda também o aspecto regional, o PT ocupa posições altas com índices de aprovação de 27% (Norte) 31% (Nordeste), e posições baixas nas regiões Sul (15%) e Sudeste (15%).

MDB e PSDB não alcançam 10% de menções em nenhuma região do Brasil.