Eleições 2018 Mesmo preso, Lula lidera corrida presidencial com folga Pesquisa Datafolha aponta petista com 31% dos votos, seguido por Bolsonaro e Marina Silva

Foto: © Ricardo Stuckert

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (15) pelo jornal Folha de S. Paulo coloca o ex-presidente Lula, mesmo preso, no topo da corrida presidencial.

Em cenário com Temer fora e MDB com Henrique Meirelles, o petista tem 31% dos votos, sendo seguido por Bolsonaro (15%), Marina Silva (10%), Joaquim Barbosa (8%), Geraldo Alckmin (6%), Ciro Gomes (5%), Alvaro Dias (3%), Manuela D'Ávila (2%), Fernando Collor (1%), Rodrigo Maia (1%), Henrique Meirelles (1%), Flávio Rocha (1%), João Amoêdo (0), Paulo Rabello de Castro (0), Guilherme Boulos (0) e Guilherme Afif (0). Brancos, nulos e nenhum somam 13% - não sabe: 3%.

No cenário com Lula fora e Fernando Haddad como candidato do PT, Jair Bolsonaro passa a liderar com 17%, seguido por Marina Silva (15%), Ciro Gomes (9%), Joaquim Barbosa (9%), Geraldo Alckmin (7%), Alvaro Dias (5%), Manuela D'Ávila (2%), Fernando Haddad (2%) e Fernando Collor (2%).