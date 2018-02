Juntos Por Campo Grande Mesmo sem aliança, apoio de Azambuja turbina gestão de Marquinhos

A assinatura dos contratos de R$ 128,4 milhões para a construção de moradias em vários municípios de Mato Grosso do Sul pode abrigar leituras políticas e eleitorais que indicam o fortalecimento de laços e projetos comuns entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e diversos prefeitos beneficiados com o investimento. Há quem aposte que partidos ainda indefinidos sobre quem apoiar na sucessão estadual podem estar sendo sensibilizados pelas ações municipalistas de Azambuja.

Boa parte de quem faz esta avaliação inclui o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), no bloco de forças que vai trabalhar pela reeleição do governante tucano. O prefeito, principal interessado, não diz que sim e nem que não. Consciente de que deve preservar sua gestão protegida dos interesses políticos-eleitorais, geralmente invasivos em ano de disputa, o gestor pessedista segue vitaminando sua parceria administrativa com Azambuja, uma experi~encia que se revela altamente benéfica para a capital.

Quando chegar a hora certa, e se houver necessidade, Marquinhos vai revelar quais as suas preferências no pleito que se avizinha. Até lá, com a gestão preservada, coleciona avanços históricos e fundamentais para o projeto de recuperação e crescimento da cidade. Depois de quatro anos sem manutenção da malha viária e cinco anos sem a edificação e entrega de habitação popular, o prefeito tira Campo Grande dessa lacuna e devolve a ela a perspectiva concreta de requalificar sua malha viária e reassumir o direito precioso de combater o déficit de moradias.

A discrição e os cuidados de Marquinhos se manifestam também na postura tranquila de Azambuja. Ele sabe que comanda dois processos bem complexos: um, o de manter a governabilidade com as contas em dia e os desembolsos essenciais garantidos; outro, o de preparar sua candidatura à reeleição num cenário que se desenha dos mais difíceis e disputados, conforme sinalizam as pesquisas.

O governador sabe que não pode demorar muito para calçar os sapatos com os quais percorrerá o Estado em busca de votos e de alianças. Contudo, respeita posições como a de Marquinhos Trad. Ambos visualizam o interesse prioritário da sociedade que é o bem-estar, com a segurança de que seus dirigentes não permitem a contaminação do mandato governamental pelas demandas eleitorais.

Assim, a construção de 1.138 unidades habitacionais para famílias que vivem na capital de Mato Grosso vem a ser uma resposta de responsabilidade que prefeito e governador dão a quem procura estreitar a utilidade da política e da coisa publica ao interesse menor de caprichos pessoais ou de projetos partidários descolados da vontade coletiva de ser bem servida por quem elegeu para atende-la.