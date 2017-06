Coffee Break Meu voto foi baseado em relatórios técnicos, diz Romero sobre cassação

Nesta semana foi divulgado pela imprensa que o juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, David de Oliveira Gomes Filho, aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual, denominada Coffee Break. No entendimento do MP houve uma articulação de políticos e empresários para cassação do prefeito Alcides Bernal, ocorrida em 2014, na qual há citação do meu nome.

Desde a votação venho me colocando à disposição da justiça e da imprensa para esclarecer todos os fatos. É importante ressaltar que a decisão do meu voto está baseada em relatórios técnicos e de modo algum foi por favorecimento.

Quando votei pela cassação do prefeito Alcides Bernal, o que tive foi a minha consciência sobre os fatos: 1) havia e há denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra Bernal por fraudes na merenda escolar;

2) havia e há denúncias do Ministério Público Estadual (MPE) contra Bernal por contratos emergenciais forjados em diversas áreas;

3) havia e há relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) rejeitando prestações de contas e recomendando afastamento do então prefeito;

4) há o relatório da CPI da Inadimplência e de uma Comissão Processante apontando e confirmando nove crimes político-administrativos. E todos esses documentos são públicos e estão à disposição da sociedade.

Não tenho dúvidas de que agi dentro da lei e da responsabilidade legislativa. Tenho minha consciência tranquila, me guio pela transparência e sou comprometido com minha cidade. Fui eleito para trabalhar e é isso que fiz em meu primeiro mandato e continuarei fazendo neste segundo. Acredito na isenção e competência do poder judiciário e que todos os fatos serão julgados e no final as acusações se mostrarão infundadas.