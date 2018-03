"Minha gratidÃ£o se esparrama por todo MS", diz Nelsinho sobre lideranÃ§a ao Senado

PESQUISA Fiems/Vox "Minha gratidão se esparrama por todo MS", diz Nelsinho sobre liderança ao Senado 'Seguido por Zeca do PT com 15% das intenções'

Foto: Arquivo/MS Notícias

Em pesquisa registrada no dia 16 de março e encomendada pela Fiems junto ao Instituto Vox Populi que ouviu de 17 a 21 deste mês, 500 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 31 bairros do município de Campo Grande para avaliar o cenário eleitoral, traz a preferência do eleitorado da Capital ao Senado Federal pelo ex-prefeito e presidente estadual do PTB Nelsinho Trad.

A pesquisa Fiems/Vox Populi estimulada tem dois cenários, nos dois Nelsinho Trad aparece liderando a preferência do eleitorado.

No primeiro cenário, o ex-prefeito Nelsinho Trad aparece com 27% no primeiro voto e 10% no segundo voto.

No segundo cenário, Nelsinho Trad continua liderando com 25% no primeiro voto e 10% no segundo voto.

“Diante de mais essa pesquisa o meu sentimento é de mais responsabilidade para honrar os índices apurados divulgados pela Fiems. Minha gratidão se esparrama por todo Mato Grosso do Sul, é o espelho do meu coração feliz com a confiança de todos vocês depositada em mim, gratidão define o que estou sentindo”, agradece Nelsinho.

Foto: Reprodução

Segundo cenário