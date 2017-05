"Caos" Ministro afirma que Fies acumulava dívida de R$ 32 bilhões em 2016 "Foram gastos R$ 3,7 bilhões com 35 mil bolsas com o Ciência sem Fronteiras"

O ministro da Educação, Mendonça Filho, assumiu a descontinuidade do programa Ciência sem Fronteiras e disse que vai reformular o Fies - Fundo de Financiamento Estudantil, que acumulava dívida em 2016 de R$ 32 bilhões e inadimplência de 46%.

Em audiência no Senado, Mendonça Filho fez um balanço do primeiro ano de gestão do governo de Michel Temer.

De acordo com o ministro, foram gastos R$ 3,7 bilhões com 35 mil bolsas com o Ciência sem Fronteiras. "[O programa] promove a inversão de prioridades, o atendimento de ricos em detrimento dos pobres. O orçamento é praticamente o mesmo da merenda escolar, que atende 41 milhões de estudantes, a um custo de R$ 90 por aluno por ano."

No início da gestão, Mendonça Filho chegou a anunciar que o programa seria reformulado, atendendo a estudantes da pós-graduação. Na audiência de hoje, informou que as bolsas destinadas ao mestrado e doutorado, tradicionalmente oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram ofertadas no primeiro ano de gestão, mas que o Ciência sem Fronteiras não chegou a ser retomado. "A decisão de Temer não foi para paralisar, foi de não retomar o programa", afirmou.

Em relação ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece financiamento a estudantes de baixa renda e com um desempenho mínimo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de parte da mensalidade em instituições privadas de ensino superior, o ministro ressaltou que o programa será reformulado. (Com assessoria).