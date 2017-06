Recursos Ministro assume com Pedro Chaves compromisso de liberar recursos para MS

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, para discutir o andamento, em Mato Grosso do Sul, dos Programas Minha Casa Minha Vida e Avançar Cidades. Araújo se colocou à disposição para ajudar o estado, e pediu ao senador a lista dos municípios credenciados, para que ele possa acelerar a liberação dos recursos.



“Foi um encontro excelente, onde o ministro nos disse que, mesmo com todas as dificuldades porque passa o país, o governo federal vai manter o cronograma dos dois programas, ambos de grande alcance social, que movimentam setores expressivos da economia e geram empregos. Segundo ele, já nos próximos dias serão contempladas as famílias cadastradas na primeira etapa do Minha Casa, Minha Vida e dentro de três semanas sairá a segunda etapa”, revelou Pedro Chaves.



Ainda de acordo com o senador, no dia 5 de julho o Ministério das Cidades deve publicar a liberação do Programa Avançar Cidades. A partir daí,os municípios cadastrados poderão se adequar às regras e pleitear os recursos.



O Avançar Cidade destina investimentos ao setor de saneamento. Ele contempla municípios de diferentes perfis : um grupo com menos de 50 mil e outro acima de 250 mil habitantes, com obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais , além do recolhimento e tratamento de resíduos sólidos. Para atender diferentes regiões do pais o Ministério das Cidades vai destinar este ano R$ 2,2 bilhões.