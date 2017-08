Visita Ministro Ministro da Educação, Mendonça Filho participa da solenidade de instalação e posse do Crei-MS Ministro da Educação, Mendonça Filho cumpre agenda em MS, nesta segunda-feira (21)

Crei-MS vem pra unir e fortalecer o setor universitário Foto: Reprodução/TV Assembleia

O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou na manhã desta segunda-feira (20), da solenidade de instalação e posse da diretoria do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do Estado (Crie-MS), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Fruto de uma ação pioneira no estado, o Crei-MS vem pra fortalecer e unir o setor universitário, possibilitando que os conhecimentos produzidos nas instituições subsidiem de forma mais efetiva o desenvolvimento de MS.

Formado por representantes das instituições públicas e privadas, a primeira diretoria do Crei-MS foi eleita no último encontro do grupo, em junho, em que o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Fábio Edir foi eleito em mandato até o final de 2018 , tendo como vice-presidente o reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), padre Ricardo Carlos. O grupo reúne também os reitores Marcelo Turine (UFMS), Liane Maria Calarge (UFGD), Luiz Simão Staszczak (IFMS), Leocádia Aglaê Petry Leme (Uniderp).

Conforme o ministro, o conselho conta com total simpatia do Governo Federal. “É um fato muito importante essa integração entre as instituições de ensino superior em MS. À medida que a gente tem universidades públicas federais e estaduais, instituições privadas, se integrando e planejando atuação na área de educação superior é algo positivo e conta com total simpatia por parte do Ministério da Educação”, afirmou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, “o conselho une universidades públicas e privadas, e tem como objetivo discutir o eixo do desenvolvimento do Estado integrado. É uma iniciativa importante porque cria uma lógica do desenvolvimento regional fortalecendo as instituições. Além disso é inédito por na mesma mesa universidades públicas e privadas. Então, o conselho, bem como a Lei que cria o dia do ensino superior são fundamentais para uma reflexão e fazem com que todas as universidades discutam o crescimento e fortalecimento da educação superior no Brasil”

Durante a posse nessa manhã, o presidente do Crie-MS ressaltou que a entidade nasce representando mais de 200 mil pessoas, entre alunos, professores, colaboradores e terceirizados das instituições e que se fosse somado o orçamento das instituições fundadoras, seria o segundo do estado, atrás apenas de Campo Grande.

Fábio Edir destacou ainda que as relações e parcerias das instituições que compõem o conselho já são desenvolvidas há vários anos e que uma das ações mais recentes tem sido no trabalho para a viabilização da Rota de Integração Latino Americana (RILA), uma alternativa para o escoamento da produção de Mato Grosso do Sul e de todo o centro-sul do país passando pelo Paraguai e Argentina até chegar aos portos chilenos. “Nossos pesquisadores estão auxiliando nos estados e na viabilidade técnica desta importante alternativa logística para o estado”, ressaltou.

Durante a solenidade, o governador sancionou o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Educação Superior, a ser comemorado todo dia 21 de agosto, como parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Também na sede do Legislativo, o ministro Mendonça Filho participou da solenidade de inauguração do Complexo do Centro de Formação de Professores, do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne (Qualicarne), e a ampliação do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).