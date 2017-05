Ministro da Educação vem a MS em junho inaugurar obras da UFMS e da UFGD

O senador Pedro Chaves (PSC\MS) anunciou que o ministro da Educação, Mendonça Filho, virá a Mato Grosso do Sul em junho para inaugurar novos serviços oferecidos pela Universidade Federal (UFMS) em Campo Grande e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na segunda maior cidade do estado.

“Fizemos o convite há algumas semanas e hoje ele nos confirmou. Vai passar pelo menos um dia em nosso estado, para visitar centros de ensino, proferir palestras, conhecer instalações do Instituto Federal (IFMS), inaugurar obras e entregar equipamentos da UFMS em Campo Grande e da UFGD em Dourados”, garantiu o senador, que foi recebido em audiência na noite desta quarta-feira (3) pelo ministro em Brasília.

Segundo Pedro Chaves, a assessoria do MEC vai definir o dia exato da visita, provavelmente uma sexta-feira de agenda, para, em seguida, elaborar a agenda.

“É muito importante que o ministro Mendonça Filho se encontre com autoridades e lideranças federais, estaduais e municipais da área da educação, para que ele conheça um pouco da nossa realidade e continue nos ajudando com recursos para expandir e aprimorar o ensino em todos os níveis. Todo mundo sabe que o investimento em educação é fundamental para consolidar um país justo e com oportunidade para todos.