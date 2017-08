Visita Ministro Ministro da Educação visita Campo Grande e Dourados nesta segunda-feira(21) Entre os compromissos de Mendonça filho em MS está o lançamento da nova cartilha sobre o ensino médio e orientar sobre programas

A convite de Pedro Chaves, Ministro cumpre uma extensa agenda de compromissos em Campo Grande e Dourados Foto: Portal Brasil

A agenda do ministro começa às 9 horas na Assembleia Legislativa, na cerimônia de fundação, instalação e posse do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS (Crei-MS e inauguração do complexo do Centro de Formação de Professores, do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne, e da ampliação do Restaurante UFMS (Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Também na sede do Legislativo será instituído o Dia Estadual da Educação Superior, a ser comemorado todo dia 21 de agosto, como parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul.

De lá, segue, às 10h45, para a sede da Associação Sul-mato-grossense de Municípios (Assomasul) para conversar com vereadores e prefeitos sobre o programa FNDE em Ação e lançar a nova cartilha do novo Ensino Médio. Às 12h30min, está prevista a inauguração do Ceinf Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II. A unidade vai oferecer 120 novas vagas e foi construída com recursos do FNDE e contrapartida da Prefeitura da Capital.

No início da tarde, às 14h, na Escola do SUAS, o ministro participa da solenidade de assinatura do termo de adesão ao Programa Vale Universidade, que em Mato Grosso do Sul é gerido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Neste ano, 674 acadêmicos, sendo 254 das universidades da Capital, são beneficiados pelo Vale Universidade.

Encerrando a visita do ministro em MS, no final da tarde Mendonça filho já em Dourados, inaugura, às 16h30, o Bloco D – centro de salas de aula destinado a atender os cursos de graduação e pós-graduação da UFGD e assina portaria com a liberação de recursos para o Hospital Universitário. O último compromisso do ministro da Educação no município começa às 18h30min, com a inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva, no Jardim Água Boa.