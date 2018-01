"Mais um" Ministro da Saúde afirma que vai deixar Governo Temer "Ricardo Barros confirmou que vai concorrer a uma vaga de deputado federal"

Foto: Reprodução/ O Globo

Mais um ministro está de malas prontas para sair do Governo Temer para disputar as eleições de 2018. Depois de Ronaldo Nogueira (PTB-RS), do Trabalho, e Marcos Pereira (PRB), da Indústria e Comércio Exterior, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta quinta-feira (4) que vai deixar a pasta para disputar a eleição de outubro.

Ricardo Barros confirmou que vai concorrer a uma vaga de deputado federal, mas não deu uma data específica de quando irá se desligar do governo. Pela legislação, o ministro que pretende disputar das eleições deste ano tem prazo até o dia 7 de abril para pedir exoneração.

Barros fez o anúncio durante uma coletiva no Ministério da Saúde sobre a execução orçamentária da pasta em 2017.