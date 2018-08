Prodetur+Turismo Ministro do Turismo apresenta Prodetur + Turismo em Campo Grande nesta sexta-feira

Foto: Flávio André (MTur)

Nesta sexta-feira (10.8) o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, e o ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, estarão em Campo Grande para a cerimônia de divulgação operacional do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo – Prodetur+Turismo. O evento terá início às 14h no auditório Jorge Elias Zahran, no Sebrae/MS, e também contará com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Elias Verruck, e do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling.

Como uma das medidas para o desenvolvimento e estruturação dos destinos turísticos, assim como para a geração de mais empregos, renda e inclusão social no âmbito do Plano Nacional de Turismo 2018-2022, o programa tem por objetivo apoiar o setor público e privado no acesso a linhas de financiamento. Os recursos devem ser destinados para melhoraria de infraestrutura, atendimento ao turista nos principais destinos do País, bem como para ações de promoção, estudos de planejamento e diagnósticos de mercado.

Entre os critérios obrigatórios para propostas individuais apresentadas por municípios estão: compor o Mapa do Turismo Brasileiro, possuir um Conselho ou Fórum Municipal de Turismo, participar da Instância de Governança Regional da região turística da qual faz parte – caso já esteja instituída -, possuir Plano de Desenvolvimento, estudo ou planejamento estratégico para o setor Turismo.

Mais informações sobre a Portaria que institui o Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo – Prodetur+Turismo, aprova o documento com as Diretrizes Estratégicas do Programa e institui o Selo+Turismo podem ser acessadas neste endereço eletrônico.

14h – Abertura

16h30 – Painel: Apoio e Fomento aos Projetos de Desenvolvimento e Estruturação do Setor

Turismo no Brasil

17h30 – Debates – Perguntas aos palestrantes

18h – Considerações finais