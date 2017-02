Agricultura familiar Ministro garante a Zeca e Vander apoio à agricultura familiar

Ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), disse aos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT que o desenvolvimento do setor produtivo em Mato Grosso do Sul é uma condição fundamental para as políticas publicas de subsistência, geração de renda e fomento à economia brasileira. Ao receber os dois parlamentares sulmatogrossenses nesta quarta-feira, 22, Maggi foi informado sobre as demandas da agricultura familiar no Estado e prometeu atenção total.

Segundo Vander e Zeca, há um cenário favorável à expansão das pequenas e médias economias em Mato Grosso do Sul, com ênfase na agricultura familiar e também na divrsificação de atividades. Ele citou a piscicultura entre os segmentos que podem ser fortalecidos pelos programas do governo federal.

“Diversos municípios importam gêneros alimentícios que podem ser fornecidos por sistemas produtivos locais em escala de mercado compatível com a demanda”, observou Vander. Zeca entende que o orçamento do governo federal e, especialmente, do Mapa, deve ser priorizado na capacitação da agricultura familiar e das pequenas economias. “A produção, mesmo em pequenas propriedades, movimenta uma cadeia de negócios que rende benefícios para todo mundo”, completou.