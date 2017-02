Senador Pedro Chaves Ministro pede a senador celeridade na votação da MP do Ensino Médio

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, pediu nesta segunda-feira (06) ao senador Pedro Chaves (PSC/MS) celeridade na votação da Medida Provisória 746/2016 que trata da reforma do Ensino Médio. Chaves, que é relator da MP no Senado, assumiu com o ministro o compromisso de trabalhar junto aos demais senadores para que a proposta seja incluída na pauta de votações desta semana.



“O ministro elogiou a versão final do projeto que estaremos levando à apreciação do Plenário e afirmou que o governo avaliza todas as mudanças que incorporamos na proposta inicial, entre elas a garantia de que o Ministério da Educação, por um período de 10 anos, vai destinar recursos para que os estados implementem as mudanças previstas no projeto, como a educação profissionalizante e a ampliação do número de escolas com ensino em tempo integral”, revelou o senador, após sair da audiência com Padilha no Palácio do Planalto.



Pedro Chaves vai tratar do assunto na reunião de líderes que terá nesta terça-feira (7) com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB/CE).



“Estou assumindo a liderança do PSC no Senado e, nessa condição, participarei da tradicional reunião dos líderes partidários com o presidente, na qual decidimos a pauta da semana. Faremos tudo para votar logo duas MPs que estão na frente da Reforma do Ensino Médio. Na sequência, provavelmente já na quarta-feira (8), vamos começar a debater a reforma em Plenário”, adiantou o senador.



No encontro com o ministro Padilha, Pedro Chaves conversou também sobre outros temas, como a necessidade de reformular o Sistema Penitenciário Nacional, as reformas política, previdenciária e trabalhista e o estímulo à economia através de medidas como a redução da taxa de juros, a liberação das contas inativas do FGTS e a ampliação do Programa Minha Casa, Minha Vida.