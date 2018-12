Ministros de Bolsonaro participam de curso de gestão e governança

Aequipe ministerial do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), participa de um curso de gestão e governança pública na manhã desta quinta-feira (27) em Brasília.

Dos 22 ministros de Bolsonaro, 18 compareceram às aulas, em um centro educacional na capital.

São eles: Onyx Lorenzoni (Casa Civil); general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional); Luiz Henrique Mandetta (Saúde); Ricardo Velez Rodriguez (Educação); Sergio Moro (Justiça); Roberto Campos Neto (Banco Central); Ernesto Araújo (Relações Exteriores); Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional); Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos); general Carlos Santos Cruz (Secretaria de Governo); Tarcísio Freitas (Infraestrutura); general Fernando Azevedo e Silva (Defesa); Bento Costa (Minas e Energia); Marcelo Alvaro Antonio (Turismo); Ricardo Salles (Meio Ambiente); Tereza Cristina (Agricultura); Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União); e André Mendonça (Advocacia-Geral da União).

Os quatro que não participam são Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência); Paulo Guedes (Economia); Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Osmar Terra (Cidadania).

A maior parte dos ministros anunciados não tem experiência em gestão do poder público.As aulas devem se estender por toda a manhã.

Pela tarde, os futuros ministros participam de uma reunião no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), sede do governo de transição. Com informações da Folhapress.