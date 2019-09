ELEIÇÕES Miranda escolhe novo prefeito e Jorginho Cordella desponta como a Renovação Inteligente O Solidariedade (SD) tem a candidatura do vereador Jorginho Cordella confirmada a prefeito com número 77

Foto: Reprodução

No próximo dia 6 de outubro, a cidade de Miranda, na região do Pantanal sul-mato-grossense, estará escolhendo o prefeito que irá governar o munícipio até o final de 2020. Quatro candidatos estão na disputa eleitoral. Assim, quase 19 mil eleitores vão definir o nome daquele que terá a missão de governar Miranda pelos próximos 14 meses.

O Solidariedade (SD) tem a candidatura do vereador Jorginho Cordella confirmada a prefeito com número 77, seu vice será o Jovem advogado Daniel Rodrigues Benites Filho. Os outros candidatos serão, Edson Moraes de Souza, do Patriotas, Valter Ferreira de Oliveira do DEM, e pelo Partido Verde, José Lopes do Santos Sobrinho.

O candidato do Solidariedade, vereador Jorginho Cordella, em seu segundo mandato como vereador, entra na disputa com a chapa Renovação Inteligente, com o propósito de mudar o jeito de governar Miranda. “Nossa intenção é fazer uma política diferente em nossa cidade, com o apoio da população, para que possamos buscar soluções e trazer Miranda ao patamar que ela merece. Nos últimos tempos nossa cidade não evoluiu, ficamos na mesmice de grupos políticos que nada fizeram para que nossa cidade acompanhasse o desenvolvimento. Temos potencial, mas sem vontade e trabalho com nossa sociedade de nada vai adiantar”, explica.

“Para contemplar nossos anseios será necessário o apoio do nosso cidadão, para que no dia 6 de outubro não deixe de comparecer às urnas e depositar sua confiança em nosso nome. Queremos uma “Renovação Inteligente”, com transparência e trabalhando lado a lado da sociedade, pois seremos o seu representante e não seu mandatário. Contaremos com apoio para alcançar nossas metas, do Governo do Estado de MS e também do Governo Federal”, conclui Jorginho Cordella.