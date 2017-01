Paranaíba Miziara: presença da Sudeco incentiva desenvolvimento regional

O prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara (PSDB), opina que as microrregiões do mosaico geográfico de Mato Grosso do Sul ganham estímulo alentador com a presença do titular da superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Antonio Carlos de Oliveira, para debater questões estratégicas relacionadas à capacitação das vocações locais. “É um impulso diferenciado, tendo em vista que o superintendente é sulmatogrossense e dirige um órgão criado especialmente para fomentar a interiorização do progresso econômico e social”, afirmou Miziara.

Antonio Carlos de Oliveira participará amanhã (sexta-feira, 27), em Costa Rica, do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira. O evento será encerrado no sábado, 28, com a presença de várias autoridades, entre as quais o senador Waldemir Moka (PMDB); José Carlos Grubisich Filho, diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose; Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos; Glaucio Zanettin Fernandes, superintendente regional do Banco do Brasil; Jaime Elias Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; Luzicarla Souza Softov, gerente do SEBRAE/MS na Região Norte; e Alfredo Zamlutti Jr, presidente da Federação das Associações Empresariais (Faems).

Miziara foi eleito e assumiu no dia 18 deste mês a presidência do Cidecol (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste), constituído por Paranaíba, Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Selvíria, Água Clara e Cassilândia. Para ele, a expectativa em relação à Sudeco é das mais positivas porque microrregiões como as do Bolsão, do Norte e Costa Leste possuem pleitos semelhantes, mas vocações diversificadas para criar novos e promissores polos de oportunidades:

“É esse o desenho de interiorização que a Sudeco estimula, pois com municípios próximos e necessidades comuns há mais abertura para investimentos. Além disso, sabemos que o superintendente propõe otimizar o orçamento com soluções que sejam compatíveis com vocações locais e respondam às estratégias de reaquecimento da economia”, analisa Miziara. Após elogiar a Sudeco, o Sebrae e a Prefeitura de Costa Rica pela iniciativa, ele destaca também o interesse e a união dos prefeitos do Cidecol, todos interessados em criar perspectivas de crescimento sustentável.

SERVIÇO:

II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira

Local: Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho (Conviver) – Costa Rica-MS

Data:27 e 28 de janeiro

Iniciativa: Sudeco, Sebrae e Prefeitura de Costa Rica

PROGRAMAÇÃO:

27/01 - Sexta-Feira

13h30 Recepção

14h Abertura (fala das autoridades, segue com a apresentação do O papel da Sudeco no Desenvolvimento do Centro-Oeste - Antônio Carlos Nantes de Oliveira, superintendente da Sudeco)

14h30 Palestra: Florestas no Estado e as Perspectivas de Futuro - José Carlos Grubisich Filho, diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose

15h Palestra: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) – Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos

15h30 Palestra FCO Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil no Estado;

16h Palestra: Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) - Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos;

16h20 Intervalo

16h40 Palestra: O Empreendedorismo como indutor do Desenvolvimento- Luzicarla Souza Softov, gerente do SEBRAE/MS na Região Norte

17h – Palestra: Perspectivas para o Desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, Jaime Elias Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico;

17h30 Palestra: Senador Moka (tema a definir)

17h45 Encerramento

28/01 – Sábado

08h Café da Manhã de convivência;

08h20 Palestra: A importância das associações comerciais no desenvolvimento do Centro Oeste - Alfredo Zamlutti Júnior, presidente da Faems;

08h45 Palestra: A importância do cooperativismo no desenvolvimento do Centro-Oeste -Celso Figueira, presidente da Central Sicredi e/ou Neverton Gomes, diretor Executivo da Central Sicredi.

09h20 Palestra: Um caso de sucesso – pioneiro a adquirir o FCO na cidade, empresário e prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa

11h Encerramento