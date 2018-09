Eleições 2018 Mochi acelera e avança no páreo para o segundo turno

Realizada pela Ranking Comunicação e Pesquisas, uma das mais eentes consultas de intenções de voto em Mato Grosso do Sul aponta que a corrida sucessória caminha em direção ao segundo turno e tem um terceiro postulante no páreo: o deputado estadual Júnior Mochi (MDB). Ele, que teve sua candidatura lançada há pouco mais de duas semanas, já entrou na casa dos dois dígitos e vem escalando os degraus para estreitar a aproximação com o segundo colocado, o juiz federal Odilon de Oliveira (PDT), e o primeiro, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Divulgado nesta manhã (21/09), o levantamento mostra que a disputa fica a cada dia mais equilibrada, Na intenções de votos espontânea, Azambuja lidera com 21,33% e é seguido por Odilon (18,48%) e Mochi (10,33%). Em seguida aparecem Humberto Amaducci (PT), com 2,25%%; Marcelo Bluma (PV), com 1,83%; e João Alfredo (Psol), com 0,58. São 45,20% os que se declaram indecisos, pretendem votar em branco ou anular o voto.

Na estimulada, o quadro exibe uma posição ainda mais estimulante para o candidato do MDB, que fica quase dentro da média de empate técnico com o rival pedetista. Ns intenções de voto Azambuja lidera com 32,50%, à frente de Odilon (24,25%), Mochi (19,50%), Amaducci (3,50%), Bluma (3,25%) e João Alfredo (1,41%). Os indecisos, brancos e nulos somam 15,59%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 17 e 20 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2,83 pontos, para mais ou para menos. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-04036/2018 e BR-08894/2018.