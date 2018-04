Mochi apresenta indicação ao município de Paranaíba

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (MDB) encaminhou duas indicações na manhã desta quarta-feira (18) que atenderão o município de Paranaíba. Em atendimento ao vereador Carlos Renato Garcia Rios – Corujinha (PR), o parlamentar solicitou ao Superintendente Estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santulho, a destinação de dois caminhões coletores de lixo para o município.

De acordo com a justificativa, a destinação dos caminhões possibilitará a execução dos serviços de coleta de lixo, sem a terceirização desses serviços, garantindo mais economia aos cofres públicos.

Outra solicitação para atender o município, foi encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, Thiago Carim Bucker, solicitando a instalação de redutores de velocidade na Rodovia BR-158, nas proximidades do quilômetro 34. A instalação dos redutores de velocidade garantirá mais segurança aos usuários na BR-158.