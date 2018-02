Mochi apresenta indicação para o município de Paranaíba Na manhã desta quarta-feira (21), o deputado estadual me presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (MDB) encaminhou indicação e Projeto de Lei que atenderá o município de Paranaíba.

A senadora Simone Tebet, Mochi solicitou a destinação de recursos federais para a aquisição de uma ambulância e de gabinetes odontológicos para contemplar a saúde do município e garantir aos pacientes melhores condições de atendimentos e locomoção.

Mochi apresentou ainda, um Projeto de Lei que denomina “João Macedo Jesus- Nenê Português”, o trecho da Rodovia MS-497, localizado no município de Paranaíba. João Macedo Jesus, conhecido como Sr. Nenê Português, nasceu no município de Paranaíba (MS), no dia 24 de junho de 1929, às margens do local hoje denominada Rodovia MS-497.

O Sr. João Jesus faleceu no dia 28 de dezembro de 2016, na cidade de São José de Rio Preto- SP, deixando legado pautado por determinação e dignidade à família e ao município de Paranaíba.