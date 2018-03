Mochi apresentou na manhã desta terça-feira (06), três indicações para atender os municípios de Cama

Mochi apresentou indicações ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, solicitando a recuperação da Rodovia MS 436, da Rodovia MS 438 e a conclusão das obras na ponte sobre o Rio Coxim, na Rodovia MS 142 do município de Camapuã.

Para o município de Pedro Gomes, foi solicitado aos secretários a execução dos serviços de patrolamento, cascalhamento, compactação do solo, colocação de manilhas e lombadas com saída de água no prolongamento da rodovia MS 21, localizada no município, sentido Alto da Serra até o Rio do Peixe, na divisa com o Estado de Mato Grosso.

Com o objetivo de melhorar o atendimento à população de Rio Verde do Mato Grosso, o parlamentar encaminhou indicação ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Desembargador Divoncir Scheiner Maran, solicitando a elevação da Comarca de Rio Verde de Mato Grosso, hoje de Primeira Entrância, para Segunda Entrância, com a criação da 2º Vara Cível da Comarca.