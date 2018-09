Eleições 2018 Mochi cresce na intenções de votos em MS e Meirelles comemora "Estou aqui entusiasmado com a candidatura do Junior Mochi", afirmou o presidenciável Henrique Meirelles

A ascensão de Junior Mochi nas pesquisas de intenção de voto contagiou até mesmo o candidato à presidência Henrique Meirelles, MDB, que desembarcou em Campo Grande nesta segunda-feira (17), onde foi recebido pela militância no Aeroporto Internacional da Capital.

Durante evento na Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) Meirelles mostrou-se feliz com a pontuação e arrancada que pode levar Junior Mochi ao segundo turno. Em oito dias, Junior Mochi cresceu 315%, onde saltou de 5,25% em 9 de setembro para 16,41% neste 17 de setembro. O candidato cresce 1,5 ponto percentual por dia.

“Estou aqui entusiasmado com a candidatura do Junior Mochi, mas preciso combinar com ele. Temos uma dificuldade para definir os horários de posse. Uma para o próximo governador e outra para a vitória do senador Moka”, brincou o presidenciável.

Atrair investimentos para MS

Se eleito, Meirelles disse que vai trabalhar junto com o Mochi para trazer investimentos para Mato Grosso do Sul. “Vamos trabalhar em parceria com o governo federal e o de Mato Gross do Sul. O Estado tem um dos índices de desemprego mais baixo, o segundo, mas ainda assim, é inaceitável”.

E reforça que o Estado tem tudo para ser o celeiro do mundo. “O Estado tem condições de aumentar a produção de grãos, produtos de commodity e agroindústria. O mercado asiático está aumentando a demanda e vamos criar uma parceria. Junto com o Mochi, vamos atrair investimentos em infraestrutura, tecnologia e financiamento”.