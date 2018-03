Mochi participa do SeminÃ¡rio Estadual de Vereadores

Mochi participa do Seminário Estadual de Vereadores

Foto: Rachid Waqued

O deputado estadual Junior Mochi (MDB), presidente da Casa de Leis, participou nesta manhã (22/3) da solenidade de abertura do Seminário Estadual de Vereadores, realizada na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul (Adepol/MS). O objetivo do evento, que contou com a inscrição de cerca de 200 parlamentares, é capacitar e dar suporte ao trabalho dos vereadores nos municípios.

Para Mochi, o momento político do país é perfeito para que uma reflexão seja feita. “Estamos vivendo o momento de travessia e o Brasil que nós queremos depende de nossa conduta. Fico triste de não ver nos debates políticos as questões realmente importantes para o país. As reformas política, previdenciária e tributária são necessárias e a principal e mais importante para todos é a Reforma do Pacto Federativo, pois a vida acontece nos municípios, Estado e União é apenas ficção jurídica. Enquanto agentes políticos sejamos condutores dos votos, pois somos o poder que tem realmente importância no processo de votação e discussões de assuntos importantes para a sociedade”, destacou o presidente.

O vereador Jeovani Vieira, presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), responsável pela organização do seminário, concordou com o que foi dito pelo deputado Junior Mochi. “Faço das palavras dele as minhas e reitero que venho pregando exatamente isso por onde eu passo pedindo que todos se unam em torno deste mesmo objetivo. Tenho tentado, lutado, mas temos uma cultura antiga que nos impede de mudar algumas coisas. Dentro da União de Câmaras eu busco o fortalecimento da entidade pensando no conjunto dos vereadores”, considerou.

Programação - O desembargador Alexandre Bastos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), proferiu na ocasião palestra sobre Probidade Administrativa. O Seminário Estadual de Vereadores encerra nesta sexta-feira (23/3) e ainda terá as palestras do advogado, professor e procurador de Entidades Públicas de MS, Wander Medeiros, sobre as Ações de Improbidade e Atuação do Agente Público, do economista e auditor de empresas, Francisco Carlos da Silva, sobre o Projeto de Incentivo à Leitura denominado “Lêlê”, e do secretário jurídico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Hardy Waldschimidt, sobre a Minirreforma Eleitoral de 2017. Mais informações sobre o evento pelo telefone 3029:0858, da UCVMS.