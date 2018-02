Evasão de divisas Mochi propõe discussão sobre valores elevados nas taxas de cartórios em MS “Isso é uma realidade, principalmente no registro de imóveis acima de R$ 300 mil"

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi (MDB), falou da suspensão da tramitação do projeto de revisão das taxas cartorárias no estado. Mochi defendeu que a proposta seja discutida mais amplamente.

Na sessão de ontem, terça-feira (27), o presidente da Assembleia havia anunciado que uma comissão formada por representantes do Legislativo e do Judiciário seria forrmada para analisar a proposta encaminhada à Casa pelo Tribuna de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), apresentada em dezembro, que propõe a revisão das taxas cartorárias.

Nesta quarta-feira, ao descrever a tendência de que proprietários de imóveis de valor elevado façam o registro em outros estados, por conta dos custos mais acessíveis, Mochi afirmou: “Tem ocorrido uma ‘evasão de dívisas’.

“Isso é uma realidade, principalmente no registro de imóveis acima de R$ 300 mil. Donos de imóveis mais caros, justamente aqueles que têm mais recursos, têm buscado cartórios de outros estados.” E concluiu: “Isso tem inviabilizado cartórios em pequenas cidades do estado.”

Considerando este contexto, o presidente da ALMS pretende encontrar um consenso, em conversações com representantes da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS).