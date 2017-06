Política Mochi recebe visita de Miss Nikkey MS na assembléia

Foto: Victor Chileno/ALMS

A cabeleireira e maquiadora Danielle Sayuri Craveuro Kobayashi, sul-mato-grossense de 26 anos, foi eleita a mais bela descendente de japoneses do Estado e disputará a final do Miss Nikkey Brasil 2017, que será realizado no dia 8 de julho, em São Paulo, durante o 20º Festival do Japão. Na manhã desta quarta-feira (28), ela fez uma visita à Assembleia Legislativa.

“O Miss Nikkey é o mais tradicional concurso de beleza nipônica e tem como finalidades promover a integração das comunidades e divulgar a cultura japonesa. Temos a segunda maior colônia de okinawa e a terceira colônia japonesa do Brasil, portanto, a representatividade é muito grande”, disse Sayuri, que foi recebida por vários deputados na Presidência da Casa de Leis.

Como todo concurso de miss, as postulantes ao cargo têm a própria filosofia. Sayuri quer anunciar as belezas de Mato Grosso do Sul para o mundo. O deputado George Takimoto (PDT) elogiou a beleza da sul-mato-grossense e deixou a torcida para que vença a final. “Nosso Estado está bem representado. Além de linda, Sayuri esbanja simpatia”, comentou o parlamentar.

Sobre o futuro profissional, a miss afirmou que os planos são aproveitar os frutos obtidos com o concurso. Uma viagem ao Japão faz parte do sonho. “Meu pai e meu irmão moram lá. Gostaria muito de encontrá-los. Certamente, caso conquiste o título Miss Nikkey Brasil 2017, levarei Mato Grosso do Sul no coração”.