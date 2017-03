Mochi ressalta pilares do desenvolvimento e uniÃ£o de esforÃ§os por MS

Política Mochi ressalta pilares do desenvolvimento e união de esforços por MS

Foto: Roberto Higa/ALMS

A união de esforços entre os agentes públicos, para a superação da crise econômica, e os pilares do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foram ressaltados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), nesta quinta-feira (30), durante a abertura da Caravana do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO/Banco do Brasil), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Para o deputado, a capacidade empreendedora dos sul-mato-grossenses, a diversidade dos biomas existentes no Estado, a diversificação das atividades econômicas, aliadas aos incentivos fiscais e aos recursos do FCO, ampliam as oportunidades de investimentos da iniciativa privada, o que é crucial neste momento.

"É por isso tudo que ainda estamos melhores do que outros estados e que temos facilidades para vencer os desafios, com união da classe política, da classe produtora, a união de esforços pelo Estado", disse Mochi. Ele enfatizou que a Casa de Leis está a postos para contribuir somando esforços. "Estamos juntos nesta luta, para que possamos atravancar o menos possível e descomplicarmos o mais possível as nossas legislações, para fazer com que a efetividade ocorra, obviamente respeitando o interesse público, a nossa natureza, as questões sociais e humanas", garantiu. O presidente lembrou que as linhas de financiamento, como o FCO, são decisivas para fazer girar a economia do Estado, gerando empregos, renda e melhorias das condições de vida da população.

Este ano, o Banco do Brasil destinará R$ 10,3 bilhões para financiar projetos relacionados aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços. Para Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados R$ 2,3 bilhões para financiamentos nas áreas rural e empresarial. Simultaneamente à abertura da Caravana do FCO, teve início o 2º Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul, também no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Até 31 de março serão realizadas palestras e debates destinados aos vereadores do Estado. O evento é uma realização da União das Câmaras de Vereadores (UCV/MS). Também participaram das solenidades os deputados Professor Rinaldo (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Renato Câmara (PMDB).