Política Modernização garante economia e otimiza processos na ALMS

Foto: Victor Chileno/ALMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) passa a viver uma nova etapa do seu processo de modernização com a publicação da reforma administrativa na edição 1145 do Diário Oficial da ALMS, na sexta-feira (31). Segundo o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB), a norma extingue as atuais nomenclaturas dos cargos comissionados. "Portanto, é natural a exoneração. A partir da semana que vem, faremos as renomeações imprescindíveis para o normal funcionamento da Casa", explicou.

Conforme o presidente, a medida faz parte do processo de modernização e racionalização de custos iniciado na gestão anterior da Mesa Diretora. “Os quadros de direção e assessoramento serão adequados à nova realidade, os processos internos serão mais ágeis e os resultados devem ser melhores, com influência direta na melhoria da produção do Legislativo”, garantiu.

Desta forma, a proposta da Mesa Diretora, também publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado, deve permitir economia e a otimização de recursos e de pessoal. "Ao atender de forma mais eficiente, a Assembleia encaminhará melhor as reivindicações da comunidade e dos municípios", analisou Mochi.

O presidente destacou ainda que a transparência dos atos é prioridade da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. "No início de maio, devemos iniciar a chamada dos aprovados no nosso primeiro concurso, que será feita na medida da necessidade". Além disso, a Casa de Leis colocou à disposição do cidadão o aplicativo que permite o acompanhamento dos trabalhos a partir do telefone celular.

Os deputados estaduais também aprovaram a reforma administrativa do Governo do Estado. “O País passa por mudanças estruturantes, discute com profundidade reformas em diversos níveis. Para enfrentar essa nova realidade, estamos fazendo a nossa parte”, afirmou o presidente. Ele reiterou que ainda este ano poderão ser encaminhados à Casa de Leis projetos do Executivo de grande impacto e o Legislativo tem que estar pronto para debater e votar de acordo com o interesse das famílias que vivem em Mato Grosso do Sul e para promover o desenvolvimento do Estado.