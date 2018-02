Moka trouxe mais de R$ 520 milhões em obras e faz prestação de contas

O senador Waldemir Moka (MDB-MS) está aproveitando os encontros regionais do partido para apresentar à população de Mato Grosso do Sul a prestação de contas das principais ações do seu mandato, especialmente a garantia de mais de R$ 520 milhões em recursos federais para os municípios sul-mato-grossenses. Esses valores podem ser muito maiores se incluídos os projetos apoiados pelo senador que foram pagos pelo orçamento federal, mais aqueles que, com sua interferência, receberam financiamentos por linhas de crédito oficiais.

Dentre as principais obras estão a construção de unidades de saúde, drenagem e pavimentação de vias urbanas, contenção de enchentes, construção de praças e centros esportivos e compra de maquinários para manutenção de estreadas e máquinas agrícolas para assentamentos rurais.

No topo dos rankings de políticos mais influentes do Congresso nacional, Moka salienta que ao lado da forte atuação nos temas nacionais, tem se dedicado a trazer recursos para apoiar o desenvolvimento estadual, “melhorando de forma concreta e efetiva a vida das pessoas e sempre trabalhando junto com os prefeitos e vereadores que conhecem as reais necessidades de cada cidade”, explicou.

Neste final de semana, Moka esteve em Costa Rica onde, junto com o prefeito Waldely e outras autoridades, entregou o Campo de Futebol com gramado sintético que fica no Bairro Sonho Meu IV. Para viabilizar o projeto, a Prefeitura recebeu R$ 390 mil de recursos do Ministério do Esporte, através de emenda parlamentar do senador. Também foi entregue a moderna e nova sede do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial - a primeira unidade do novo modelo construída em Mato Grosso do Sul, graças a R$ 800 mil que vieram do Ministério da Saúde por intermédio do senador Moka. Costa Rica também recebeu uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, investimento de R$ 3,8 milhões que vieram para o município com a ajuda de Moka.

Em Coxim, Moka visitou com o prefeito Aluízio San José, a obra de construção de um CAPS, dois postos de saúde e esteve no Hospital Regional que recebeu recursos para pagar o 13º salário através de Moka e está recebendo mais recursos para custeio. Na área de saúde, são mais de R$ 75 milhões em todo o Estado.

“Assim como em Coxim e Costa Rica, nós temos a alegria de dizer que temos apoiado os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, diz Moka. “Nesses anos em Brasília, honrei cada voto que recebi, fazendo o melhor para representar o meu Estado e esse povo maravilhoso que vive aqui. Esse prêmio de melhor parlamentar de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, recebido da ONG (Organização Não-Governamental) Ranking Políticos, não é meu: é das pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho”, assinalou.

O Conselho Diretor da ONG, formado por dirigentes de entidades que fiscalizam as atividades dos políticos, também premiou Moka pelo terceiro lugar entre os 81 senadores e 513 deputados federais, atrás apenas dos senadores Reguffe (sem partido-DF) e Ronaldo Caiado (DEM-GO).