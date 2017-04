Assistência Social Moradores da região do Segredo comemoram entrega de ovos de páscoa

Não só os pequenos, como também os adultos, comemoraram na tarde desta quarta-feira (12) a entrega de 330 ovos de páscoa a 120 famílias carentes da Região do Segredo. Os ovos foram entregues pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As famílias que receberem os ovos são cadastradas no CREAS Vila Nasser e foram selecionadas considerando a questão social de cada uma.

A babá Maria Aparecida Ferreira, de 49 anos, disse que passaria a páscoa sem ovos, já que este ano o dinheiro está apertado. “Eu não teria condições de comprar ovos nem para os meus netos, mas com esta ação estou indo para casa com cinco ovos. Meus dois netinhos vão ganhar e três crianças que cuido também. Estou muito feliz por ver a alegria deles”, afirmou.Quem também foi de braços cheios para casa foi a diarista Juscileiá Lopes de Vargas, de 28 anos. Mãe de três filhos ela contou que não poderia comprar ovos este ano, por estar desempregada. “Eu estou sem trabalho e não está fácil. Eles não iam ganhar nada, mas com a doação, meus três filhos vão ganhar. Ano passado consegui comprar um caixa de bombom para os três, no fim deu tudo certo”, disse, emocionada.

O filho dela Cauã Henrique, de 10 anos, comemorou. “Queria muito ganhar. E a mamãe não ia comprar, agora vou comer chocolate”, disse.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes, a alegria das crianças é contagiante. “É muito emocionante fazer esta entrega, ver a alegria deles em receber esta lembrança. Quero agradecer, primeiramente, aos servidores que se propuseram em fazer cada ovo. É a humanização que tanto queremos na nossa gestão acontecendo aqui”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, ressaltou a solidariedade da ação. “A importância desta entrega está em levar para essas famílias a solidariedade, a alegria. Isto também é assistência social. Podermos ver esses sorrisos, essa alegria no rosto das crianças é compartilhar com essas famílias a verdadeira simbologia da páscoa”, frisou

Coordenador do CREAS Vila Nasser, Eduardo Lopes Miranda, contou que ação foi pensada pelos funcionários no intuito d elevar alegria às crianças que tem tão pouco. “São crianças que não ganhariam nada. Levar essa alegria para eles não tem como medir”, afirmou.